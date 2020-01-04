خارجية إيران: سلمنا السفير السويسري ردنا على الرسالة الأميركية التي سلمنا إياها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، أنّه "تمّ استدعاء القائم بالأعمال السويسري في ​طهران​ راعي المصالح الأميركية، للمرة الثانية إلى وزارة الخارجية، وجرى إبلاغه الرد اللازم على رسالة ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وكان الدبلوماسي السويسري قد سلّم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​ في عمليّة أميركيّة ب​بغداد​.

كما كان موسوي قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، باستدعاء القائم بالأعمال سفارة ​سويسرا​ في طهران بصفة أنّ بلاده راعية للمصالح الأميركية، لتسليمه مذكّرة احتجاج إيران شديدة اللهجة بشأن اغتيال الفريق قاسم سليماني.