خارجية إيران: سلمنا السفير السويسري ردنا على الرسالة الأميركية التي سلمنا إياها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أنّه "تمّ استدعاء القائم بالأعمال السويسري في طهران راعي المصالح الأميركية، للمرة الثانية إلى وزارة الخارجية، وجرى إبلاغه الرد اللازم على رسالة الولايات المتحدة الأميركية".
وكان الدبلوماسي السويسري قد سلّم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في عمليّة أميركيّة ببغداد.
كما كان موسوي قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، باستدعاء القائم بالأعمال سفارة سويسرا في طهران بصفة أنّ بلاده راعية للمصالح الأميركية، لتسليمه مذكّرة احتجاج إيران شديدة اللهجة بشأن اغتيال الفريق قاسم سليماني.
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