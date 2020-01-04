اردوغان وماكرون بحثا بالعلاقات الثنائية والمستجدات في ليبيا وسوريا

أعلنت مصادر في ​الرئاسة التركية​، لوكالة "الأناضول" التركيّة، أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، بالعلاقات الثنائيّة والمستجدّات الإقليميّة وعلى رأسها ​ليبيا​ و​سوريا​".

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