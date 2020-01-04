معلومات عن استهداف أمين عام كتائب الإمام علي شبل الزيدي بمنطقة التاجي

أفادت معلومات ​صحفية​ من اكثر من مصدر عن استهداف أمين عام كتائب الإمام علي شبل الزيدي بمنطقة التاجي، الأمر الذي أده لمقتله اضافة الى 6 آخرين كانوا ضمن الموكب الذي تعرض لقصف جوي منذ قليل.

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