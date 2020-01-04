معلومات عن استهداف أمين عام كتائب الإمام علي شبل الزيدي بمنطقة التاجي

أفادت معلومات صحفية من اكثر من مصدر عن استهداف أمين عام كتائب الإمام علي شبل الزيدي بمنطقة التاجي، الأمر الذي أده لمقتله اضافة الى 6 آخرين كانوا ضمن الموكب الذي تعرض لقصف جوي منذ قليل.
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