شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: التقى رئيس البرلمان غدا لمناقشته فى مقترح عقد قمة رؤساء برلمانات الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه سيلتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، غدًا الأحد فى مقر مكتبه بالبرلمان، من أجل فتح نقاش موسع حول خطابه الخاص بمقترح عقد اجتماع قمة بين رؤساء برلمانات دول الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة، لتعظيم التعاون الدبلوماسى البرلمانى فى مواجهة الدول الراعية للإرهاب، بعد تقدمه رسمياً بالخطاب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

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وأضاف "الخولى"، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مواجهة الدول الراعية للإرهاب بات ضرورياً، كون نشاطها على المستوى البرلمانى مثل الكونجرس والبرلمان الأوروبى أصبح واضحاً، مشيراً إلى أن تلك الدول تمول نشاطات ووفود لها بشكل شبه شهرى للإضرار بمصالح الرباعية العربية وعلى رأسها مصر.



وينشر ”الخليج 365” نص الخطاب:

السيــد الأستــاذ الدكتــــور/ علـــى عبـــد العـــــال رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب



تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــــعـــد



استناداً إلى الحرب الدبلوماسية التي تمارسها الدول الراعية للإرهاب في بعض الساحات البرلمانية الغربية، للإضرار بمصالح الرباعي العربي وإحباط أي جهود وتحركات من شأنها أن تفضح ممارساتهم وتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في محاسبتهم، وجب العمل على تعضيد الإمكانيات وتعظيم التعاون والتنسيق المشترك بين برلمانات دول الرباعي العربي، للتحرك من خلال أطر الدبلوماسية البرلمانية بالتوازي مع جهود الدبلوماسية الحكومية في الساحات البرلمانية ذات التأثير في السياسة الدولية والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والأوساط الحقوقية والإعلامية، لإحباط أكاذيب وادعاءات الدول الراعية للإرهاب وإجبارهم على وقف ممارساتهم في تدمير منطقة الشرق الأوسط وقتل وتشريد الآلاف من الأبرياء، وهو ما بات يشكل خطر داهم على السلم والأمن الدوليين، ويمثل وصمة عار في جبين الإنسانية .



وعـلــى ذلــــــــك.. نرجو من سيادتكم الموافقة على هذا المقترح، ورعاية عقد قمة مشتركة يحتضنها مجلس النواب المصري بين رؤساء برلمانات الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة (العلاقات الخارجية – الشئون العربية – الدفاع والأمن القومي – حقوق الإنسان - الإعلام)، حيث تجرى المشاورات لبحث أفضل سبل للتحرك المشترك ، ويتم تبادل الرؤى التشريعية حول قوانين مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى إمكانية وضع عدد من التوصيات للحكومات في إطار تدعيم الجهود المشتركة.