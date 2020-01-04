أول تعليق من قطر على مقتل قاسم سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت قطر، الجمعة، على الضربة الجوية الأمريكية، التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا): "دولة قطر تحذر من توالي مظاهر التصعيد بالعراق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وتطالب جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة الدخول في حلقة العنف المفرغة ومغبات التصعيد، كما تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة".

​وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.​