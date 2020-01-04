الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت قبل قليل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت طائرة تركية مُسيّرة في سماء جنوب العاصمة طرابلس.
وقال المشير خليفة حفتر في كلمة ألقاها أمس الجمعة أن الجيش الليبي يقف بالمرصد للجيش التركي الذي قرر غزو بلاده على حد وصفه.
وطالب حفتر، الشعب الليبي بالانتفاض في وجه الرئيس التركي "المعتوه" رجب طيب أردوغان.
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