مصدر أمني: استهداف جوي لمركبتين شمال بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل استهداف جوي لمركبتين شمال بغداد. وأكد شهود عيان أن المركبتان المستهدفتان شمال بغداد كانتا تقلان قيادات من الحشد الشعبي. وتشهد بغداد توترات أمنية على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الجمعة.​

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