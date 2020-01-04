مغردوا السعودية يتحاكون بحفل زفاف علي بن حمري

أشعل الشاعر علي بن حمري، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، خاصة في المملكة العربية السعودية، بعد ان تحولت ليلة زفافه إلى كرنفال كبير تحاكى عنه المغردون.

وتحول حفل زفاف الشاعر علي بن حمري إلى كرنفال واحتفال كبير بعد مشاركة أصدقاء عدة، عقب زفاف الشاعر الليلة على عروسه.

وتضمن وسم ليلة علي بن حمري العديد من

التغريدات التي تتضمن التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.وقال مشبب القحطاني: "الله يجعلها أول ليالي السعد ويديمه عليكم وخير ما نشارك به في هذا اليوم نقول خير ما قال خير البشر محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.. أهنيك أبا فواز على هذا الحب والقبول الذي أسأل الله أن يجعله رضا منه عليك أن جعل لك هذا الحب".وعلي بن حمري، شاعر سعودي، من مواليد مدينة الخبر، درس الابتدائية في مدارس تحفيظ القرآن، ساعد حفظه لـ22 جزءً من القرآن الكريم على سلامة لسانه، وصقل مفرداته.واحترف كتابة الشعر في أغراضه كافة، وتفرد بلحن خاص، فكان راية الشعر، والدولة العظمى له كما أطلق على نفسه.