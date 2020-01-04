زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: إدارة ترامب ستطلع قيادات الكونغرس على ملابسات الضربة

واشنطن (أ ف ب)

قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل: «إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطلع قيادات الكونجرس على ملابسات الضربة الأميركية ضد قاسم سليماني»، مشيراً إلى أنها ستقدم على الأرجح إفادة سرية بهذا الشأن للمجلس بكامل أعضائه مطلع الأسبوع المقبل.

وكان ماكونيل يتحدث في قاعة مجلس الشيوخ، محاولاً دعوة الأعضاء للإحجام عن الحكم على العملية لحين معرفة الحقائق.

وأشاد سياسيون جمهوريون، أمس، بالغارة الأميركية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

وقال السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، أحد حلفاء ترامب المقربين: «إن الرئيس ترامب هو من أصدر الأمر بقتل الجنرال سليماني»، مؤكداً أنه «إذا تواصل العدوان الإيراني وكنت أعمل في مصفاة إيرانية للنفط، فسأفكر في تغيير عملي».

وعلى غرار السناتور الذي يشغل مقعد كاليفورنيا الجنوبية في الكونغرس، وقف الجمهوريون صفاً واحداً وراء استراتيجية ترامب.

وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو: «إن التحركات الدفاعية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران ووكلائها تتطابق مع التحذيرات الواضحة التي تلقوها، لكنهم اختاروا تجاهل هذه التحذيرات لأنهم يعتقدون أن انقساماتنا السياسية الداخلية تمنع رئيس الولايات المتحدة من التحرك». وأضاف «لقد أساؤوا التقدير».

ومن جانبه، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن أسفه لأنّ الرئيس دونالد ترامب لم يُخطر الكونجرس مسبقاً بالغارة التي شنّتها القوات الأميركية في العراق، واغتيل فيها سليماني.

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنغل في بيان إن «هذه الضربة تمت من دون إخطار الكونغرس أو التشاور معه».

وعادة يبلغ البيت الأبيض الكونغرس بأي عملية عسكرية كبيرة قبل القيام بها.

من جهته، قال أحد مساعدي زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه: «لم يتم تبليغه مسبقاً» بالضربة.

وتفرض القرارات المرتبطة بصلاحيات الحرب الممنوحة للرئيس إبلاغ الكونجرس قبل 48 ساعة من القيام بعمل عسكري.

وحذر عدد من الديموقراطيين من أن الدور الممنوح للكونغرس في صنع قرارات الحرب تراجع خلال السنوات الثلاث من رئاسة دونالد ترامب.