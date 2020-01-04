الأردن يعلق رحلاته الجوية لبغداد بسبب الوضع الأمني

جمال إبراهيم (عمّان)

قرر الأردن تعليق رحلاته الجوية بين عمان وبغداد اعتباراً من يوم أمس وحتى إشعار آخر في ضوء الوضع الأمني غير المستقر في المدينة وفي مطار بغداد الدولي.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية التي تشغل 18 رحلة منتظمة أسبوعياً بين عمان وبغداد، في بيان لها، أن رحلاتها الجوية الأخرى إلى البصرة وأربيل والنجف والسليمانية تسير بشكل طبيعي ووفقاً للبرنامج المعلن للمسافرين.

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان، إجراءات طارئة لاستقبال رعايا الولايات المتحدة المقيمين في العراق، فيما غادرت فرق أميركية ترافقها عربات عسكرية أردنية وعربات لقوات المارينز إلى الحدود الأردنية العراقية لاستقبال الرعايا الذين غادروا العراق براً.

وأرسلت السفارة في عمان طائرة خاصة إلى أربيل لإجلاء الرعايا الذين قد يتمكنون من الوصول إلى إقليم كردستان، نظراً لصعوبة الأوضاع والمخاطر في مطار بغداد.

إلى ذلك، أفادت تقارير إخبارية بأن قوى الأمن الأردنية نشرت تعزيزات إضافية حول مقار السفارة في عمان والمؤسسات التابعة لها.

وأفاد شهود عيان بأن تحركات عسكرية أردنية بدأت في شمالي وشرقي البلاد، حيث توجد القواعد العسكرية الأميركية كإجراء احترازي تحسباً لأي اعتداءات.