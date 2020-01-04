ولي العهد السعودي وبومبيو يبحثان سبل الحفاظ على السلام والاستقرار

الرياض (واس) تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، أمس، من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة. وأضافت أنه تم أيضاً بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.

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