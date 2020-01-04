كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تدعو لعدم التصعيد وضبط النفس في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت دولة قطر، لعدم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وإلى أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، على خلفية الأحداث التي شهدها العراق مؤخراً.

وطالبت وزارة الخارجية القطرية جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عموما الدخول في حلقة العنف المفرغة، وحذرت من مغبة التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة. Advertisements وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران، ويبلغ من العمر 62 عاماً. وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، ويبلغ من العمر 66 عاماً. وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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