كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصارف لبنان تغلق فروعها في الشمال حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت المصارف في لبنان، اليوم الجمعة، جميع فروعها في منطقة عكار شمال البلاد حتى إشعار آخر.

ويأتي القرار، بحسب البيان المنشور عبر الوكالة الوطنية للإعلام، "إزاء ما تتعرض له فروع المصارف في بعض المناطق اللبنانية من تعدّيات وانتهاكات تخالف القوانين المرعية وتتعارض مع كل التحركات والطروحات الإصلاحية المشروعة".

وذكر البيان أيضاً أن قرار الإغلاق يأتي "شجباً للهجوم المستنكر والمدان على فرع بنك لبنان والمهجر في بلدة حلبا الشمالية وما تخلله من تهديد لحياة وسلامة موظفيه وزبائنه".