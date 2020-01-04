ترامب: مستعد لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمريكيين

وجاء ذلك ردا على قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قآني، اليوم الجمعة، في أول تصريح له، على مقتل قاسم سليماني، قائلا: "نقول للجميع أصبروا قليلاً لتشاهدوا جثامين الأمريكيين بالشرق الأوسط".

وأصدر مرشد الثورة الإيرانية علي الخامنئي في وقت سابق من، اليوم الجمعة، قراراً بتعيين العميد اسماعيل قاآني قائداً جديداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي لقى حتفه في هجوم امريكي.

وقال خامنئي في بيان، إن أهداف فيلق القدس، الوحدة العسكرية المسؤولة عن تعزيز نفوذ إيران عبر وكلاء في الشرق الأوسط: "ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني".

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وأصبح قاآني نائبا لقائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في عام 1997 عندما تولى سليماني قيادته.