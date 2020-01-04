خلفان: مقتل "سليماني" خدمة للإنسانية

الجمعة 3 يناير 2020

ضاحي خلفان Advertisements

علق نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية بالعراق.



وجاء تعليق "خلفان" على مقتل "سليماني"، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" وكان من أبرز تغريداته، أن "مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني هو خدمة للإنسانية".

وأشار خلفان إلى أن "مقتل سليماني من قبل الأمريكان إنقاذ للبشر، الذين كان من المؤكد أنه كان يخطط للقضاء عليهم...بإرهابه البغيض".