شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفتر يدعو الليبيين للانتفاض في وجه "المعتوه" أردوغان والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يناير 2020 المشير حفتر طالب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي بالانتفاض في وجه الرئيس التركي "المعتوه" رجب طيب أردوغان.

Advertisements وأكد في كلمة للشعب الليبي، نقلتها قناة "ليبيا الحدث"، أن "الجيش التركي قرر غزو بلادنا وإنا له بالمرصاد".

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