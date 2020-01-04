شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم في تركيا إلى 11.84 % خلال ديسمبر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:24 صباحًا, 4 يناير 2020 م
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع قليلا إلى 11.84 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.
كان استطلاع أجرته رويترز توقع في المتوسط أن يبلغ التضخم 11.56 بالمئة الشهر الماضي، وكان أعلى تقدير بين الاقتصاديين الثلاثة عشر المشاركين 11.9 بالمئة.
وبلغ التضخم 0.74 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق في ديسمبر ، وهو ما تجاوز أيضا توقع الاستطلاع البالغ 0.49 بالمئة.
كان التضخم السنوي ارتفع بقوة في 2018 بفعل أزمة عملة رفعت تكلفة واردات تركيا. وفي نوفمبر 2018، بلغ معدل التضخم 21.6 بالمئة، لكنه عاود الانخفاض إلى 8.55 بالمئة بحلول أكتوبر 2019.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.69 بالمئة عن الشهر السابق في ديسمبر ليصبح معدل الزيادة السنوية 7.36 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي.
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