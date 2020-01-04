شهادة وفاة أبو مهدي المهندس .. الحشد الشعبي ينفذ الوصية

نشر موقع الحشد الشعبي على صفحته في "تويتر"، صورة لشهادة وفاة نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، الذي اغتيل مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في عملية نفذتها القوات الامريكية فجر الجمعة. وكتب الموقع: "هذه ليست شهادة وفاة، وإنما بداية جديدة كان يتمناها لحياة أبدية... مكتوب (متطوع بالحشد) حسب وصيته". Advertisements واستهدفت المروحيات الأمريكية فجر الجمعة موكب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وضيفه قائد فيلق "القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سليماني قرب مطار بغداد الدولي.

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