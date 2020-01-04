حفتر: المستعمر التركي وجد خونة يوقع معهم اتفاقية تنتهك أراضينا

قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر "إن المستعمر التركي وجد من "الخونة" من يوقع معه اتفاقية تنتهك أراضينا"، في إشارة للاتفاق المبرم مع فايز السراج الذي أجاز دخول قوات تركية إلى الأراضي الليبية.

وأضاف حفتر، في مؤتمر صحفي له، أن المعركة اليوم باتت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يحلم باستعادة إمبراطورية من الطغيان.

وتابع "على الشعب التركي أن ينتفض في وجه "المغامر" الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك".

Advertisements

وأكمل "لم يعد تحرير العاصمة طرابلس محل شك، بعدما استنزف الإرهاب كل طاقاته".

وأعلن المشير خليفة حفتر النفير والتعبئة العامة الشاملة ردا على قرار البرلمان التركي "إرسال قوات إلى ليبيا" للتحالف مع المليشيات الإرهابية.

وصادق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار، الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.