أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب: الإرهاب لا دين ولا عرق ولا حدود له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

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قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب “محمد كومان”، أن الإرهاب لا دين ولا عرق ولا حدود له.



واضاف كومان في رسالته بمناسبة الأسبوع العربي الثاني للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب الذي يصادف الأسبوع الأول من شهر يناير من كل عام "ان الظرف الراهن وما تمر به المنطقة العربية من عدم استقرار يحتم تكثيف وتوحيد الجهود الرامية إلى تحصين مجتمعاتنا العربية من خلال التعريف بالدعاية الإرهابية ومواجهة خطاب الجماعات الإرهابية وإيجاد برامج وطنية وقائية بمشاركة جميع مؤسسات الدولة المعنية لنبذ الأفكـار المتطرفة وخطابات الكراهية، وتشجيع الخطاب الذي يتسم بالوسطية والاعتدال".

واكد ،على أهمية التذكير بمخاطر التطرف والإرهاب وما ينتج عنه من تهديد للسلم المجتمعي وما يترتب عليه من خسـائر فادحـة في الأرواح والممتلكات وآثاره السلبية نفسيا واجتماعيا، التي امتدت إلى استهداف دور العبادة..مشيراً إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يولي عناية فائقة لمواجهة مخاطر التطرف والإرهاب، انطلاقـًا من قِيَمه ومبادئه الرئيسة القائمة على تعزيز الأمن العربي المشترك وحماية المواطن العربي من مختلف المخاطر المحتملة.