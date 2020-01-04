الجامعة العربية تطلق الحملة الاعلامية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة 2020  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - القاهرة

اطلقت جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الخميس، الحملة الاعلامية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة 2020 تحت عنوان (معا تكتمل الصورة - نحو مجتمع عربي واع دامج للأشخاص ذوي الاعاقة).

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وقالت الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية السفيرة هيفاء ابو غزالة في تصريح صحفي "ان في المنطقة العربية هناك اكثر من 60 مليون شخص من ذوي الاعاقة بسبب العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجهها وفي مقدمتها تزايد الصراعات المسلحة والارهاب.

واستعرضت ابو غزالة قيام الدول العربية بشكل فردي او جماعي بجهود في هذا الصدد منها التصديق على المواثيق العربية والعالمية ذات الصلة ومنها (العقد العربي للاشخاص ذوي الاعاقة) و(القانون العربي الاسترشادي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة)..مشيرة الى (الدليل العربي الشامل لمصطلحات الاعاقة) و(القاموس الاشاري العربي للصم) وتخصيص يوم 13 ديسمبر من كل عام ليكون يوما عربيا للاشخاص ذوي الاعاقة.

واكدت ابوغزالة على اهمية دور الاعلام في تلك القضية وتنفيذ الاهداف المنشودة لتحقيق حياة افضل للاشخاص ذوي الاعاقة موضحة أن الحملة تشتمل على انتاج مواد اعلامية عدة.