مجلس النواب العراقي يعقد جلسة استثنائية لمناقشة "الاعتداء الأمريكي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة الاعتداء الأمريكي على السيادة العراقية.

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وأوضحت رئاسة مجلس النواب - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن عقد الجلسة جاء بالنظر لالتزام النواب والقوى السياسية بمراسم التشييع والعزاء المركزي الذي سيوافق يوم غد السبت والذي يبدأ من بغداد وحتى النجف.

ولفتت القناة إلى أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد دعا البرلمان، في وقت سابق اليوم، لعقد جلسة استثنائية استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور؛ من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الجيش الأمريكي قام بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف باعتباره منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بالقرب من مطار بغداد، وهو العمل الذي أدى كذلك إلى مقتل أبو المهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.