منصور: أميركا لا تريد ان يأخذ لبنان اي هوية مقاومة لذلك تطالب بعزل حزب الله

أكد الوزر السابق عدنان منصور أن "لبنان جزء من المنطقة يؤثر فيها ويتأثر، ولا يمكن ان يكون بعيدا عن احداثها ويحب ان يرى التداعيات وقطرها وتأثيرها عليه"، مشيراً الى انه "لا يمكن ان يقف لبنان مكتوف الايدي حيال استحقاقات المنطقة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح منصور أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أدان اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ولبنان لا يمكنه ان يحيد نفسه"، مشيراً الى أن "لبنان جزء من المقاومة وهو جزء في وجه سياسات الهيمنة، ولا يمكن للبنان ان يعزل نفسه عن المنطقة ولا يمكن ان يقول سأحيد نفسي".
ولفت الى أنه "يمكن أن يكون هناك تأثير على نوعية الحكومة وشكلها وبيانها الوزاري"، مشيراً الى أن "أميركا لا تريد ان يأخذ لبنان اي هوية مقاومة بالبلد لذلك يطالب بعزل حزب الله وابعاد لبنان عن المحور الايراني".
ورأى منصور "أننا نحن بقلب العاصفة، لا اعتقد أن يكون هناك حرب مع اسرائيل لانه ليس من مصلحة إسرائيل لأن التكلفة ستكون باهضة".
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