نيابة إسطنبول طالبت بسجن 5 مشتبه بهم في قضية هروب كارلوس غصن

كشفت مصادر قضائيّة لوكالة "الأناضول" التركيّة، أنّ "​الشرطة التركية​ أكملت تحقيقاتها مع 7 أشخاص مشتبه بتورّطهم في قضية هروب المدير السابق لشركة "نيسان" ​كارلوس غصن​ من ​اليابان​ إلى ​لبنان​، عبر مطار أتاتورك".

وأوضحت أنّ "وكيل النائب العام في ​إسطنبول​ أيهان مموك أًمر بإطلاق سراح اثنين من المتشتبهين، وأحال الخمسة إلى محكمة الصلح والجزاء المناوبة، مرفقًا ملفهم بطلب حبسهم على ذمّة التحقيق".

ويوم أمس الخميس، بدأت ​السلطات التركية​ تحقيقات حول تسهيل هروب غصن إلى لبنان بعد وصوله إلى مطار أتاتورك بإسطنبول، ومنه إلى ​بيروت​. وفي إطار التحقيقات، أوقفت السلطات في اليوم ذاته 7 أشخاص يعملون في شركة طيران شحن خاصّة، بينهم 4 طيّارين، وموظّفَين اثنين في الخدمات، ومدير عمليات الشركة.