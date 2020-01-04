كشفت مصادر قضائيّة لوكالة "الأناضول" التركيّة، أنّ "الشرطة التركية أكملت تحقيقاتها مع 7 أشخاص مشتبه بتورّطهم في قضية هروب المدير السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان، عبر مطار أتاتورك".
وأوضحت أنّ "وكيل النائب العام في إسطنبول أيهان مموك أًمر بإطلاق سراح اثنين من المتشتبهين، وأحال الخمسة إلى محكمة الصلح والجزاء المناوبة، مرفقًا ملفهم بطلب حبسهم على ذمّة التحقيق".
ويوم أمس الخميس، بدأت السلطات التركية تحقيقات حول تسهيل هروب غصن إلى لبنان بعد وصوله إلى مطار أتاتورك بإسطنبول، ومنه إلى بيروت. وفي إطار التحقيقات، أوقفت السلطات في اليوم ذاته 7 أشخاص يعملون في شركة طيران شحن خاصّة، بينهم 4 طيّارين، وموظّفَين اثنين في الخدمات، ومدير عمليات الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة إسطنبول طالبت بسجن 5 مشتبه بهم في قضية هروب كارلوس غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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