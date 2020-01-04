الرئاسة التركية دعت لضبط النفس وتجنب الخطوات التي تزيد التوتر عقب اغتيال سليماني

لفت المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ابراهيم قالن، إلى أنّه "كما صرّح الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ في أكثر من مناسبة، فإنّ الأخطاء المتتالية في الأونة الأخيرة والمواقف الطائفية والتدخلات الخارجيّة، تهدّد السلام والاستقرار العالميَّين".

وأعرب في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، عن "قلق بلاده الكبير من تحوّل الجارة ​العراق​ إلى مكان توتّر وعدم استقرار وتوسعة نفوذ"، محذّرًا من أنّ "الهجوم الّذي استهدف قائد فيلق القدس الإيراني ​قاسم سليماني​ وآخرين، سيؤجّج التوتّرات والصراعات الجديدة في المنطقة".

وشدّد قالن على "أنّنا في ​تركيا​ ندعو الجهات كافّة مرّة أُخرى إلى ضبط النفس وتجنّب الخطوات الّتي من شأنها أن تزيد التوتر"، مؤكّدًا أنّ "تركيا ستواصل استخدام جميع الإمكانات الدبلوماسية من أجل ضمان السلام الإقليمي والعالمي".