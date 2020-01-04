خليفة حفتر: العدو قد أعلن الحرب وقرر غزو ليبيا ونحن له بالمرصاد

شدّد قائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​، على أنّ "على الليبيّين أن يضعوا خلافاتهم جانبًا ويعزّزوا الثقة في أنفسهم وفي جيشهم، ويحملوا ​السلاح​ ليدافعوا وراءه عن أرضهم

وركّز في كلمة له من ​بنغازي​، على أنّ "العدو قد أعلن الحرب وقرّر غزو بلادنا، ونحن له بالمرصاد"، لافتًا إلى أنّ "على الشعب التركي الصديق، الّذي تربطنا به أواصر الأخوة، أن ينتفض في وجه "المعتوه" الّذي يدفع بجيشه إلى الهلاك، ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها، إرضاءً لنزواته".

وبيّن حفتر، أنّ "هذا السلطان التركي يشعل حربًا قوميّة يشعل في كامل المنطقة، تستدف الهويّة العربيّة، بإعلانه أنّ ​ليبيا​ إرث له"، موضحًا أنّ "إشارة ليس لها إلّا دلالة واحدة ، بأنّ ​الدول العربية​ دون استثناء هي جزء من امبراطوريّة أجداده الّتي انهزمت وتهاوت وطواها التاريخ". ودعا إلى "الاستعداد لصناعة التاريخ من جديد، وإلى التربّص بالعدو كما يتربّص بكم".

وأكّد أنّ "قواتنا المسلّحة عازمة على دحر ​الإرهاب​، وتحرير كامل التراب الليبي، ليعود الوطن إلى أهله بكامل سيادته".