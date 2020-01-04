شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعقد غدا جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بحضور "عاشور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، غدا السبت الموافق 4 يناير الجاري، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافت، وروب المحاماة.

و أعلنت النقابة العامة للمحامين كشوف بأسماء المحامين الجدد، المقرر حضورهم جلسة حلف اليمين ، فيما نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

وكانت نقابة المحامين أعلنت من قبل عن الخطوات اللازمة لتجديد العضوية في النقابة لعام 2020، ورسوم الاشتراك، والأوراق المطلوبة لتجديد كارنيه المحاماة، موضحة أنه يتم تلقى طلبات التجديد بنادى المحامين النهرى فى المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم، أول يناير المقبل.

وأشارت النقابة إلى أن رسوم تجديد كارنيه المحاماة تشمل رسوم تجديد العضوية في نقابة المحامين لعام 2020، 150 جنيهًا للمقيد بالجدول العام، و200 جنيه للجدول الابتدائي، و250 جنيهًا بجدول الاستئناف، و350 جنيها لأعضاء جدول النقض.

يذكر أن النقابة قد قررت، في بيان سابق لها، شروط القيد للمحامين لعام 2020، و فيما يلي الشروط التفصيلية للتجديد، وهي كالتالى:

ـ مجددي 2019

ـ من جدد 2019 دون نقل أو إعادة، يجدد 2020 دون أية مستندات.

ـ من جدد 2019 وما قبلها عن طريق النقل والإعادة فعليه تقديم أدلة الاشتغال متضمنة (توكيلين مرفق لهما عملين من أعمال المحاماة خلال نفس العام).

ـ مجددي 2018

ـ تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و 2019.

– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

– شهادة تحركات.

Advertisements

ـ مجددى 2017

– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019.

– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

– شهادة تحركات.

ـ مجددي 2016 وما قبلها

تزول عضوية المحامي بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد أسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين، مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً وذلك بشروط:

– أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.

– فيش جنائي.

– كشف طبي.

– برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.

– شهادة تحركات.

– رقم قومي.

– بطاقة ضريبية.

تجديد ورسوم البطاقة العلاجية للمحامين وأسرهم

يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للابتدائي، مبلغ 350 جنيها، والاستئناف 400 جنيه، والنقض 500 جنيه، وبالنسبة لاشتراك العلاج للزوجة أو أي من الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما. أما الزوجة، فحسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض، ويضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة، و يطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك، ومن المقرر أن تكون البطاقة العلاجية حديثة مميكنة لكل فرد فى الأسرة لسهولة التعامل بها.