نقاش: نعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء.. ميخازني: درسنا المنافس بشكل جيد

قال هشام نقاش مهاجم نادي مولودية الجزائر، إن فريقه يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء الرياضي، غدا السبت، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف نقاش خلال الندوة الصحافية التي تسبق المباراة اليوم الجمعة: “كلنا واعون بحجم المسؤولية، وسنعمل على الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في الدار البيضاء”.

وفي السياق ذاته أكد مدرب الفريق محمد ميخازني، أنه درس جيدا نقاط قوة وضعف الرجاء، موضحا أن فريقه على استعداد تام لهذه المواجهة.

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وأوضح ميخازني أنه يتطلع إلى بلوغ المربع الذهبي للكأس العربية للمرة الأولى في تاريخ المولودية، مشددا على أن المباراة تُلعب من شوطين واحد بالجزائر، والثاني الحاسم سيكون بالمغرب.

ويلتقي الفريقان مساء الغد، على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بينما يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لقاء الإياب يوم 9 فبراير القادم.

يذكر أن الرجاء ضمن تأهله إلى دور الربع بعد تخطيه في ثمن النهائي غريمه الوداد الرياضي، في حين تأهل مولودية الجزائر على حساب القوة الجوية العراقي.