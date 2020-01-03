عثر مواطنون اليوم الجمعة، على جثة مجهولة الهوية فوق مياه قناة الري، بجماعة سيدي عبد الله ضواحي مراكش.
وحسب مصادر محلية، فقد إستنفرت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي عبد الله غياث عناصرها، بعد إشعار يفيد بوجود جثة متحللة، تطفو بقناة للري.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الوقاية المدنية عملت على انتشال الجثة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها لتشريح طبي، بناء على تعليمات النيابة العامة.
وخلف الحادث صدمة لدى الساكنة أثناء انتشال الجثة، في انتظار تحديد هويتها وظروف وملابسات وفاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مراكش.. استنفار عقب العثور على جثة متحللة والدرك الملكي يحقق في الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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