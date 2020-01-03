أكد غياب 4 عناصر.. السلامي: هدفنا العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر

أقر جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بصعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه غدا السبت، بمضيفه مولودية الجزائر، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال السلامي خلال الندوة الصحافية التي سبقت المباراة اليوم الجمعة، إن المولودية فريق صعب ولديه مكانته في الساحة الكروية المغاربية، والعربية، والإفريقية.

وأوضح مدرب الفريق الأخضر، أن فريقه يستهدف العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، سواء بالفوز، أو التعادلين الإيجابي والسلبي، مبرزا أن الحسم في التأهل سيكون في شوط المباراة الثاني خلال لقاء الإياب بالدار البيضاء.

Advertisements

وأكد السلامي، أن الرجاء سيدخل المباراة محروما من 4 عناصر بسبب الإصابة، وهم حميد أحداد، وبدر بانون، وأيوب ناناح، ثم الكاميروني فابريس نغاه.

من جهته أوضح ناناح خلال الندوة الصحافية ذاتها، أن فريقه يضع كل “السيناريوهات” الممكنة أمام المولودية، مشددا على قدرة زملائه على العودة بنتيجة إيجابية.

يذكر أن المباراة ستحتضنها أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، على أن يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، مواجهة العودة يوم 9 فبراير القادم.