ثالث مدرب تونسي في البطولة الاحترافية.. برشيد يتعاقد مع شوشان خلفا للصديقي

تعاقد فريق يوسفية برشيد لكرة القدم، اليوم الجمعة، مع الإطار التونسي فريد شوشان ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

ويتولى شوشان الذي سبق له الإشراف على أندية القسم الثاني، فضلا عن توليه مهمة المدرب المساعد للبرازيلي دوسانتوس مدرب الوداد، خلافة الإطار الوطني سعيد الصديقي.

وكان الصديقي قدم استقالته من تدريب الفريق الحريزي، عقب الخسارة الثقيلة التي مُني بها النادي أمام ضيفه سريع واد زم برباعية نظيفة، لحساب مباريات الأسبوع الحادي عشر من البطولة الاحترافية.

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ويحتل يوسفية برشيد المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها الفريق من فوزين، وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة في 6 مناسبات.

وأحرز الخط الأمامي لليوسفية 10 أهداف، في حين استقبلت مرماه 22 هدفا، كأضعف خط دفاع في البطولة، علما أن الفريق في جعبته مباراة ناقصة.

وبتعاقده مع شوشان، يرتفع عدد المدربين التونسيين في المغرب إلى 3، وذلك بعد تعاقد سريع واد زم مع نبيل شبيل، وأولمبيك خريبگة مع أحند العجلاني.