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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حفتر يعلن النفير والتعبئة ضد التدخل التركي والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
حفنر
أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، النفير والتعبئة العامة الشاملة ضد التدخل التركي في ليبيا، على خلفية إقرار أنقرة إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ضد الجيش الليبي.
وقال في كلمة للشعب الليبي، نقلتها قناة "ليبيا الحدث"، اليوم الجمعة "أُعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ الخلافات والجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ضد تركيا".
وطالب حفتر، الشعب الليبي بالانتفاض في وجه الرئيس التركي "المعتوه" رجب طيب أردوغان.
وأكد في كلمة للشعب الليبي، أن "الجيش التركي قرر غزو بلادنا وإنا له بالمرصاد".
واستطرد قائد الجيش الليبي، أن الجيش عازم على دحر الإرهاب في طرابلس، ليعود الوطن بكامل سيادته.
وشدد على أهمية التصدي للتدخل التركي في ليبيا، مؤكدًا "تركيا تشعل فتيل حرب واسعة في المنطقة تستهدف الهوية العربية، بسبب نزواته".
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