البنتاغون: استهداف سليماني عمل دفاعي حاسم لحماية مصالحنا

الجمعة 3 يناير 2020

صورة ارشيفية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي نفذ عملا دفاعيا حاسما قتل خلاله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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وقال (البنتاغون) في بيان "بتوجيهات من الرئيس (ترامب) قام الجيش الأمريكي بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج من خلال قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".

واوضح البيان ان الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية مؤكدا مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.

واعلن التلفزيون العراقي الرسمي في وقت سابق اليوم الجمعة مصرع رئيس قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابومهدي المهندس بقصف جوي امريكي استهدف مركبتهما على طريق مطار بغداد.