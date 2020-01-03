عاجل.. الإرياني معلقًاً علي مقتل سليماني: خطوة لإنهاء الصراع في المنطقة 

الجمعة 3 يناير 2020

الإرياني

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إن قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني خطوة مهمة لإنهاء الصراع في المنطقة.

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جاء ذلك في تغريدة لوزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، بعد مقتل سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وقال الإرياني، على ”تويتر“: ”ينظر لمقتل سليماني وتقويض السياسات التوسعية ومساعي الهيمنة الإيرانية كخطوة هامة لإنهاء الحروب والنزاعات وإحلال الأمن والاستقرار الذي تستحقه دول المنطقة“.

وأشار إلى أن ”موقف الميليشيا الحوثية لا يمثل اليمن واليمنيين حتى في مناطق سيطرتهم، فالجميع يقف كتلة واحدة ضد المشروع الإيراني“.

وتابع أن ”حالة الصدمة والدموع التي يسكبها الحوثيون بعد مقتل سليماني تؤكد ما قلناه عن حجم العلاقة بين الميليشيا الحوثية ونظام الملالي، وأنها تتجاوز التنسيق وتلقي الدعم أو العمل كأداة أو الحرب بالوكالة إلى التماهي الكامل في المشروع والأهداف والأجندة“.