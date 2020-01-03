شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصدر أمني ينفي وقوع هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يناير 2020 صورة ارشيفية نفى مصدر أمني داخل قاعدة عين الأسد الجوية في العراق ومسؤول محلي صحة تقارير عن هجوم على القاعدة، التي تستضيف قوات أمريكية بمحافظة الأنبار في غرب العراق.





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