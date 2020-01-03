شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ترامب: الجيش الأميركي قتل سليماني بأوامر مني والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يناير 2020 ترامب عقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في مؤتمر صحفي، عقده منذ قليل للتعليق علي الغارة الأمريكية التي استهدفت موكب قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وثلاثة آخرون، قائلًا:"إن الجيش الأمريكي قتل قاسم سليماني بأمر مباشر منه.

وأكد "ترامب"، أنه على استعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب لأمريكي من أي تهديد بما في ذلك إيران، مضيفاً أنه تحت قيا تمكنت الولايات المتحدة من القضاء وتدمير تنظيم داعش وقتل زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي" ، قائلاً: "الشرق الأوسط الأن أصبح مكان أمن بدون أولئك الوحوش"، في إشارة للتظميات الإرهابية.

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