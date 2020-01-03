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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدرج مليشيا "عصائب الحق" العراقية على قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
صورة ارشيفية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إدراج مليشيا "عصائب الحق" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، كما وصفتها بأنها ضمن وكلاء إيران في المنطقة.
وتعد مليشيا "عصائب أهل الحق" إحدى المليشيات المدعومة من إيران، وهي تعمل بشكل أساسي في العراق وسوريا، وقد تورطت الحركة في أعمال عنف طائفية، وجرائم حرب في كلا البلدين.
وتعتبر "العصائب" واحدة من بين أكبر ثلاث مليشيات عراقية مدعومة من جانب فيلق القدس الإرهابي التابع للحرس الثوري، فيما تظهر العصائب ولاءها بشكل علني للنظام الإيراني.
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