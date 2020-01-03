شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس الأركان الأمريكي: خطر سليماني قائم رغم مقتله والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يناير 2020 الجنرال مارك ميلي Advertisements نقلت وكالة أنباء عالمية، عن تصريحات رئيس الأركان الأمريكي الجنرال "مارك ميلي"، أن الولايات المتحدة كان لديها معلومات لا بئس بها، تفيد بخطط لحملة ضد واشنطن لقائد الحرس الثوري الإيراني المقتول "قاسم سليماني"، مؤكداً أن القيادة الأمريكية علي لم بتداعيات الاستراتيجية الناجمة عن استهداف سليماني.

وأضاف " ميلي" في تصريحات صحفية، أنه لا يزال من الممكن تنفيذ مؤامرات "قاسم سليماني" رغم مقتله، وأن خطر عدم التحرك كان يفوق خطر التحرك ضد إيران.

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