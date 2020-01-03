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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جثامين قتلى الغارة الأميركية بينهم المهندس وسليماني والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
جثث القتلي
بثت قناة "العربية"، صور جثامين قتلى الغارة الأميركية التي قتلت أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، اللذين قتلا في قصف أميركي على العاصمة العراقية بغداد، فجر الجمعة.
وقُتل في الضربة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وتمزقت جثته من جراء الانفجار الهائل.
وأعلن القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قاآني، الجمعة، مقتل 4 ضباط إيرانيين كبار كانوا برفقة سليماني عندما استهدفته الغارة الأميركية في محيط مطار بغداد.
والضباط الإيرانيون القتلى في العملية العسكرية الأميركية هم: النقيب وحيد زمانيان، والرائد هادي طارمي، والعقيد شهرود مظفري نيا، واللواء حسين جعفري نيا.
ومن جهته، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 10 أشخاص في الغارة الجوية الأميركية، 5 منهم أعضاء في الحرس الثوري.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الجمعة، أن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران، الجمعة، بشأن مقتل سليماني في ضربة جوية أميركية.
وقالت الوزارة في رد على استفسار من وكالة "رويترز" دون الخوض في تفاصيل: "تم إبلاغ القائم بالأعمال السويسري بموقف إيران. وفي المقابل، سلم القائم بالأعمال السويسري رسالة من الولايات المتحدة إلى المسؤولين الإيرانيين".
وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في إيران، مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.
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