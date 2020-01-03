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«حفتر» : نعلن المواجهة وقبول التحدي للدفاع عن أرضنا

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حث قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الشعب التركي على أن ينتفض في وجه المغامر.

وأضف "حفتر" في تصريحات له، أمس: "على الليبيين أن يضعوا خلافاتهم جانبا.. نعلن المواجهة وقبول التحدي للدفاع عن أرضنا".

وشدد حفتر، على أن المعركة أصبحت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم.

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