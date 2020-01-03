شكرا لقرائتكم خبر عن «حفتر» : نعلن المواجهة وقبول التحدي للدفاع عن أرضنا والان نبدء بالتفاصيل
وأضف "حفتر" في تصريحات له، أمس: "على الليبيين أن يضعوا خلافاتهم جانبا.. نعلن المواجهة وقبول التحدي للدفاع عن أرضنا".
وشدد حفتر، على أن المعركة أصبحت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم.
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