شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة فتية من محافظة الخليل. وأفادت مصادر في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت سليمان حابس المحاريق من بلدة السموع، لدى مروره على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم, واعتقلت من أمام مدخل مخيم العروب في الخليل الفتية أحمد محمد دلول ، وخالد جاسر الشريف ، وأحمد محمد نمر جوابرة.

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