شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل «سليماني».. «ترامب» يوجه رسالة لإيران والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "ترامب"، في تصريحات اليوم، أنه يحترم الشعب الإيراني بشدة وأمريكا لا تسعى لتغيير النظام في إيران، وتابع: "سليماني قاد قمع المحتجين في إيران في الآونة الأخيرة.. وكان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين".
وأوضح "ترامب": "الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كانت بتوجيهات من سليماني".
وأكد أن واجبه المقدس هو الدفاع عن البلاد، وقال: "الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات مني".
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