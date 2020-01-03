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الأردن تشدد على أهمية التعاون لحماية أمن العراق

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أكدت الحكومة الأردنية اليوم أنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع في العراق، مشددةً على أهمية التعاون لحماية أمنه واستقراره.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، ضرورة بذل كل جهد ممكن لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد الذي سيكون له تداعيات كبيرة.

وشدد في بيان صحفي، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة من خلال اعتماد معالجات سياسية وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

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