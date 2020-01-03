شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحداث العراق.. البحرين تؤكد ضرورة عدم التصعيد والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت البحرين أنها تتابع تطورات الأحداث في جمهورية العراق، والتي جاءت نتيجة الأعمال الإرهابية المدانة والتي شجبتها البحرين فيما سبق، مؤكدة ضرورة عدم التصعيد من أجل تجاوز هذه المرحلة، والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والارهاب.
وشددت البحرين على أهمية التحرك العاجل للمجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية للعالم بأسره.
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