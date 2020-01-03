شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وأمريكا تبحثان التطورات الأخيرة في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، لبحث التطورات الأخيرة في العراق ولا سيّما العمليات التي نُفّذت الليلة الماضية.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ لها على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان سيجريان محادثات مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين في الساعات المقبلة لتناول هذه المسألة.

وشدد الوزير لو دريان على قلق فرنسا إزاء تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط في الأشهر القليلة الماضية، وقد شهدت هذه التوترات ازديادًا حادًا في العراق في غضون الأسابيع الماضية.

وذكر البيان أنه يتعيّن على فرنسا وجميع شركائها تكريس كل الجهود الضرورية لمنع اشتداد التوترات ولتيسير تهدئة الأجواء من أجل الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة برمتها.

وفي نفس السياق، دعت فرنسا الجميع إلى ضبط النفس، كما دعت إيران إلى عدم اتّخاذ أي تدبير من شأنه مفاقمة حالة انعدام الاستقرار في المنطقة أو أن يؤدي إلى أزمةِ انتشارٍ نوويٍ خطيرة، ويجب على الدول الأطراف في اتفاق فيينا أن تواصل العمل على تنسيق أعمالها على نحو وثيق، من أجل حثّ إيران على الامتثال مجددًا وبسرعة لالتزاماتها النووية وعلى الامتناع عن اتّخاذ أي إجراء مضاد آخر.