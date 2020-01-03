حفتر يعلن 'الجهاد والنفير العام' في ليبيا

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ‏في كلمة للشعب الليبي اليوم الجمعة، "الجهاد والنفير ‏العام" في البلاد لمواجهة "مستعمر غاشم"، في ‏إشارة إلى تركيا.‏ يتبع..

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