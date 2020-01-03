الحكومة الليبية المؤقتة: الجيش الوطني قادر على حماية البلاد

أكدت الحكومة الليبية المؤقتة "المنبثقة عن مجلس النواب الشرعي المنتخب" ثقتها في الجيش لحماية البلاد، مشددة على التفاف الشعب وحكومته حول الجيش حتى الانتصار في المعركة.

وشددت الحكومة، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية، على أنها في حال انعقاد دائم، وأن جميع إمكانيات الحكومة مسخرة لخدمة المجهود الحربي للقوات المسلحة الليبية حتى تحرير كل شبر في ربوع ليبيا.

وجاء القرار عقب المساعي الدبلوماسية التي أجرتها الحكومة المؤقتة مع الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لأي تدخل أجنبي في ليبيا خاصة بعد الاستقواء به من قبل حكومة الوفاق التي وصفتها بحكومة "العمالة والخيانة".

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وعقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله عبدالرحمن الثني، الجمعة، اجتماعه الطارئ الأول للعام الحالي في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، لبحث تداعيات الغزو التركي المحتمل على ليبيا.

وكما قرر المجلس تكليف عدد من القائمين بالأعمال لشغل سفارات وبعثات ليبيا في مصر، ومندوبين بجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وكان فايز السراج والرئيس التركي وقّعا في الـ27 من نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.