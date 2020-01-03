ترامب: استهداف سليماني هدفه منع الحرب وليس بدءها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين.



وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات منه شخصياً، مؤكداً أن بلاده تحركت لوقف الحرب ولم تتحرك لبدئها.

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وأكد الرئيس الأمريكي أن سليماني قاد قمع المحتجين في إيران في الآونة الأخيرة، وكان مسؤولاً عن قتل وتعذيب المتظاهرين الإيرانيين.

وأضاف ترامب أن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، كانت بتوجيهات من سليماني، وأن النظام الإيراني يستخدم وكلاءه لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة.

وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتاً إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططاً لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.