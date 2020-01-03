مظاهرة للجالية الليبية في مالطا تندد بالتدخل التركي

نظمت الجالية الليبية في مالطا وقفة احتجاجية، الجمعة، أمام السفارة التركية بمنطقة فلوريانا بالعاصمة فاليتا.



وندد المعتصمون، بحسب بيان للجالية الليبية في مالطا، بالتدخل الليبي في ليبيا.





وشدد المحتجون على إرسال رسالة واضحة ضد تصريحات الرئاسة التركية بأن: "ليبيا ليست ميراث جدود أردوغان كما صرح الأخير بهذا".

وشدد المحتجون على أنه مهما كانت شدة النزاع في ليبيا فلن يسمحوا بقوات عسكرية للقيام بإنزال رسمي "احتلال" على الأراضي الليبية مسبوقة بخطاب احتلالي يمس الهوية الليبية.

واختتموا قائلين: "سنكون دائما ضد أي احتلال لليبيا".





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وتظاهر عشرات من الجالية الليبية في مالطا أمام السفارة التركية من بينهم نساء وأطفال، حاملين لافتات باللغتين الإنجليزية والتركية تحمل شعارات ضد التدخل التركي في ليبيا.

وسبق وحصل المتظاهرون على إذن كتابي رسمي من السلطات المالطية للتظاهر وتنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة التركية.





وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة، لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.

وكان السراج والرئيس التركي وقّعا، في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.