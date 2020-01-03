تداعيات مقتل سليماني.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي الشأن السياسي تقرأون: إليوت إنجل: سليماني مجرم وإيران الأكثر إرهابا بالعالم، صحيفة إيطالية: تركيا تستعد لإرسال نحو 1600 إرهابي لطرابلس، أسبوع السودان.. القصاص لقتلى المظاهرات وبتر أبواق الإخوان، بومبيو: لا نسعى للحرب مع إيران لكن لن نقف مكتوفي الأيدي، "الداخلية العرب" يؤكد أهمية مواجهة التطرف والإرهاب، واشنطن: مواجهة أنشطة إيران أولويتنا مع حلفائنا الأوروبيين، أسبوع الجزائر.. تشكيل الحكومة ورفض التدخل التركي والإفراج عن معتقلين، بعد مقتل قاسم سليماني.. نتنياهو يقطع زيارته لليونان وإسرائيل تتأهب.

كما تطالعون أيضا: بوتين وماكرون يحذران من تفاقم الوضع بالشرق الأوسط، سويسرا تسلم إيران رسالة أمريكية بشأن مقتل سليماني، ترامب: سليماني كان مسؤولا عن قتل إيرانيين وأمريكيين، الإفتاء المصرية: التدخل العسكري التركي بليبيا انتهاك للقانون الدولي، محللون: حزب الله لن يجرؤ على الرد العسكري بعد مقتل سليماني، السعودية تدعو لضبط النفس لعدم تفاقم الأوضاع بالمنطقة، خبراء عسكريون يستبعدون مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران، بومبيو لنظيره الروسي: ملتزمون بوقف التصعيد.

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وفي الاقتصاد: إيران في الإعلام.. العقوبات ترهق مفاصل الاقتصاد، تركيا في الإعلام.. مؤشرات اقتصادية متراجعة ترسم ملامح عبث أردوغان، روسيا توقف شحنات النفط إلى بيلاروسيا، أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% بعد إعلان مقتل سليماني، الذهب يقفز 1% بفعل توترات الشرق الأوسط، حكومة أردوغان تعجز عن احتواء معدل التضخم، جمعة الملاذات الآمنة.. قفزة في الذهب والنفط والعملات.

ورياضيا تجدون: إبراهيموفيتش يترك بصمتين في ظهوره الأول مع ميلان.

وفي الفن: 10 أفلام باكستانية في دور العرض 2020.. "رجل سمين" أبرزها.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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